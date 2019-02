Joe Biden dice a los europeos en Munich que Estados Unidos es "una vergüenza" [ing]

Hablando en suelo alemán 75 años después de que Estados Unidos y sus aliados se prepararan para el Día D, Joe Biden describió a Estados Unidos como "una vergüenza" y sus políticas comerciales como "contraproducentes". "La América que veo valora la decencia humana básica, no arrebatarles a los niños a sus padres o darles la espalda a los refugiados en nuestra frontera.", dijo "El pueblo estadounidense entiende claramente que esto nos avergüenza. El pueblo estadounidense sabe, en su inmensa mayoría, que eso no está bien. Que no es lo que somos."