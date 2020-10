Ahora mismo si tuviera un programa lo parodiaba sin duda, sería el primero, ha perdido el oremus, dice un disparate tras otro. He visto sus vídeos y no hay por dónde cogerlos. Ay, si me pilla hoy con un programa. Relacionada: www.meneame.net/story/yo-ya-no-miguel-bose-imitando-joaquin-reyes-joaq