Jimmy Carter: La alianza de amor y política que forjaron Jimmy y Rosalyn Carter en 77 años de legendario matrimonio

El matrimonio de 77 años de duración entre Jimmy y Rosalynn Carter se ha convertido en parte de la historia política de la pareja. "El suyo es un amor como todos desearían tener", le dijo la estrella de radio estadounidense Oprah Winfrey al ex presidente en 2015. Pero su relación no fue sólo una unión romántica: fue también una alianza política, que impulsó a la pareja a la Casa Blanca y, después, a una vida de servicio público alrededor del mundo. "He sido muy feliz", dijo Jimmy Carter al New York Times en 2021.