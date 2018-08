Jim Parsons podría ser la razón por la que 'The Big Bang Theory' llega a su fin

El casi millón de dólares por episodio que cobraba Parsons (al igual que los otros cuatros protagonistas de la serie), con el que obtendría más de 50 millones de dílares de beneficio si aceptaba prolongar su contrato con la producción para dos años más, no le han parecido suficientes. El actor estaba listo para despedirse de la serie que le ha lanzado al estrellato y sus productores no están dispuestos a continuar sin su personaje. Por esta razón, según EW, The Big Bang Theory finalizará en su duodécima temporada.