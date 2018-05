Jiftip, la pegatina que pretende sustituir al preservativo convencional

Actualmente, el famoso y conocido preservativo es el método anticonceptivo más usado, seguido por la píldora anticonceptiva. Aunque sea el más seguro, respecto a la protección para el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), la verdad es que el condón no llega a conquistar del todo al público masculino; les aprieta, no sienten lo mismo, les cuesta llegar al orgasmo… Por ello han creado una alternativa aunque con varios inconvenientes que interesa conocer. Es una pegatina para el glande, fácil de poner pero difícil de quitar.