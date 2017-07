Jeremy Meeks: De preso sexy a heredero millonario

Hace algún tiempo supimos de la existencia de Jeremy Meeks (33), re bautizado como "el preso más sexy del mundo". En ese momento, el moreno de ojos claros estaba cumpliendo una sentencia de 27 meses por un asalto a mano armada en una cárcel de California, EE.UU. Hoy, el guapo ex presidiario convertido en modelo, está haciendo noticia no sólo por su apariencia, sino por un nuevo romance –pese a seguir casado-. Y no se trataría de cualquier relación, sino que de una con un gran y prometedor futuro por delante: está emparejado con Chloe Green (25