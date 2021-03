Jeff Buckley tendrá su ‘biopic’ oficial, producido por su madre

A lo largo de la historia existen artistas que han alcanzado el nivel de mito después de una muerte trágica, sin embargo muy pocos lo han hecho con tan solo un álbum en su haber. Este es el caso de Jeff Buckley, que con su primer y único disco llamado Grace (1994) se ha convertido en una figura de culto por todos los amantes del rock. Tras más de 20 años de su muerte, por fin se ha confirmado un biopic de Buckley, que llevará el título de Everybody Here Wants You.