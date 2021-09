El jefe de la policía local de Cuevas de Almanzora denunciado por los okupas: "Por mis huevos te saco de ahí"  

En un vídeo grabado por los okupas se observa al jefe de la policía con un arma en la mano y actitud amenazante: "No te lo digo más. Ayer me quedó en que se iba a ir a las 5 de la tarde y no se ha ido. Venga preparando las cosas que os vais. Por mis huevos que te saco de ahí, por mis huevos que sales".