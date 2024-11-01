El jefe del Pentágono insulta a Europa por la falta de apoyo en Irán: “Tienen reuniones estúpidas y pomposas pero no hacen esfuerzos serios”

Pete Hegseth carga contra los europeos con un tono burlón por no responder a la petición de ayuda de EEUU para liberar el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán tras el inicio de los bombardeos de EEUU e Israel. No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, y quizá deberían empezar a hablar menos, celebrar menos conferencias pomposas en Europa y conseguir un barco. Esta es mucho más su lucha que la nuestra”.