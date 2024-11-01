El jefe del Pentágono insulta a Europa por la falta de apoyo en Irán: “Tienen reuniones estúpidas y pomposas pero no hacen esfuerzos serios”

Pete Hegseth carga contra los europeos con un tono burlón por no responder a la petición de ayuda de EEUU para liberar el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán tras el inicio de los bombardeos de EEUU e Israel. No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, y quizá deberían empezar a hablar menos, celebrar menos conferencias pomposas en Europa y conseguir un barco. Esta es mucho más su lucha que la nuestra”.
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Sería un titular mucho más cercano a la realidad.
¡Qué guapos estarían si se quedasen quietecitos!
Y siempre para perjuicio de los intereses europeos
Me indigna que no salga a la palestra alguien de la comisión europea para pedir responsabilidades a EEUU por el cierre del puto estrecho
Ojalá te metan un buen pepino propulsor en el ojal y te mandan a la estratosfera.
Si la culpa es de los europeos, no puede ser nuestra por empezar una guerra sin tener claros los objetivos y las condiciones de victoria.
Ahora la apertura de Ormuz es cosa Europea, EEUU e Israel bombardean a un país, Irán, y la culpa es de los Europeos.
Yo no se que esperan en Europa, aquí debe haber algo que no sabemos para que nuestros gobernantes sean tan tibios.