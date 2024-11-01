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El jefe del Pentágono insulta a Europa por la falta de apoyo en Irán: “Tienen reuniones estúpidas y pomposas pero no hacen esfuerzos serios”

El jefe del Pentágono insulta a Europa por la falta de apoyo en Irán: “Tienen reuniones estúpidas y pomposas pero no hacen esfuerzos serios”

Pete Hegseth carga contra los europeos con un tono burlón por no responder a la petición de ayuda de EEUU para liberar el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán tras el inicio de los bombardeos de EEUU e Israel. No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, y quizá deberían empezar a hablar menos, celebrar menos conferencias pomposas en Europa y conseguir un barco. Esta es mucho más su lucha que la nuestra”.

| etiquetas: eeuu , usa , trump , guerra , irán , pentágono , pete hegseth
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
#7 Bravok1
Deberían escribir correctamente los titulares para que todos tuviéramos la información veraz y pudiéramos analizarlo a partir de ahí, por ejemplo, en vez de decir "el jefe del pentágono bla bla bla", debería decir, "el ex-colaborador de fox news con un historial de nacionalismo blanco, agresión sexual y corrupción le insulta a Europa con gilipolleces de subnormal analfabeto".

Sería un titular mucho más cercano a la realidad.
10 K 134
Deviance #14 Deviance
#7 Totalmente compañero, esto ya parece un late show, en Ukrania un comediante, en USA un presentador subnormal .... y aquí de presidenta de la CM la comunity manager de un perro ..... esto se va de las manos.
1 K 32
Thornton #9 Thornton
Se olvida comentar que está pidiendo ayuda a Europa para solucionar un problema que han generado ellos.

¡Qué guapos estarían si se quedasen quietecitos!
4 K 68
Supercinexin #4 Supercinexin
“Tienen reuniones estúpidas y pomposas pero no hacen esfuerzos serios” Por una vez, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con el hijoputa éste, jajajajaj
2 K 52
ur_quan_master #11 ur_quan_master *
La situación en el estrecho de Ormuz la han provocado los EEUU al igual que la guerra de Ucrania, la limpieza étnica en Palestina, la guerra de Siria, Iraq...

Y siempre para perjuicio de los intereses europeos

Me indigna que no salga a la palestra alguien de la comisión europea para pedir responsabilidades a EEUU por el cierre del puto estrecho
3 K 43
Desideratum #6 Desideratum
"¿Esfuerzos serios?"..... HDLHP.

Ojalá te metan un buen pepino propulsor en el ojal y te mandan a la estratosfera.
1 K 24
tul #2 tul *
pero si dijo su jefe que no hacia falta! xD primero que se aclaren en su casa y luego si esto ya tal. xD
1 K 23
#5 Perico12
Menudo intento de desviar la atención sobre el alargamiento del conflicto...
Si la culpa es de los europeos, no puede ser nuestra por empezar una guerra sin tener claros los objetivos y las condiciones de victoria.
1 K 20
Thornton #1 Thornton
Se están poniendo nervisoso en yankeelandia
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perrico #13 perrico
Solo tienen que acabar ellos la guerra que empezaron de forma ilegal e innecesaria.
0 K 12
#3 HangTheRich *
Estúpida tu guerra, Pedrito
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#12 uvi
Es que tienen los huevos muy gordos, tanto que les pueden poner gorra de MAGA.

Ahora la apertura de Ormuz es cosa Europea, EEUU e Israel bombardean a un país, Irán, y la culpa es de los Europeos.

Yo no se que esperan en Europa, aquí debe haber algo que no sabemos para que nuestros gobernantes sean tan tibios.
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#10 ManTK
La OTAN, es un pacto de defensa y en este caso ha sido EEUU quien ha atacado.
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#8 hackerman
La buambulancia nazi haciendo horas extras....
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menéame