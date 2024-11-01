El jefe de la Patrulla Fronteriza, Bovino, acusado de «cosplay nazi» por un uniforme extraño en Minneapolis  

El jefe de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Gregory Bovino, fue visto marchando con su equipo de seguridad en Minneapolis llevando un abrigo grande y llamativo que parecía reflejar el uniforme de su agencia, junto con una bufanda negra, en medio de las crecientes tensiones tras la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente de ICE. El atuendo único recordó a muchos usuarios de redes sociales a uniformes nazis, lo que generó comparaciones y críticas en internet.