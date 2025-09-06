edición general
6 meneos
10 clics
El jefe de AP en Jerusalén participó en un evento secreto del gobierno israelí contra el BDS, revelan archivos filtrados (EN)

El jefe de AP en Jerusalén participó en un evento secreto del gobierno israelí contra el BDS, revelan archivos filtrados (EN)

El director de la agencia de noticias AP para Israel y Palestina, Josef Federman, ha manipulado los datos para minimizar el número de muertos en Gaza.

| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , periodismo , ap
5 1 0 K 75 actualidad
1 comentarios
5 1 0 K 75 actualidad
Tkachenko #1 Tkachenko
La prensa "libre" tiene estás cositas ¬¬
1 K 28

menéame