La jefa de bomberos de Londres habla de abusos sexistas por la campaña de los "combatientes del fuego" (ENG)

La jefa de la Brigada de Bomberos de Londres dijo que la bombardearon con abusos y que enviaron mensajes de odio a su lugar de trabajo después de que lanzara una campaña para alentar a las personas a utilizar la expresión "combatientes del fuego" en lugar de "bomberos". Dany Cotton, la primera mujer comisionada de la LFB, dijo que la campaña era para permitir que los niños y las niñas siguieran el camino que quisieran. "La reacción violenta que he tenido realmente me horrorizó y me sorprendió.