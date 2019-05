La JEC apuntilla a Carmena y Errejón: no pueden poner carteles ni banderolas

La Junta Electoral Central (JEC) está limitando, y mucho, las posibilidades de promoción electoral de Más Madrid, la nueva formación política de Manuela Carmena e Íñigo Errejón. En un nuevo acuerdo, los magistrados de la JEC han decidido que los partidos que no obtuvieron resultados en las elecciones autonómicas de 2015, como es el caso de Más Madrid (que no se presentó), no podrán anunciarse con carteles, banderolas y pancartas.