Jazz, góspel, mucho funk... y Carla Bruni, en el Festival de Jazz de Vitoria

Uno de los platos fuertes del festival será el 19 de julio con la presentación a cargo de la cantautora italiana nacionalizada francesa de su último disco "French Touch", producido por David Foster, con versiones de canciones en inglés que incluyen el clásico "Miss You" de los Rolling Stones y el "Jimmy Jazz" de The Clash. Quizás la actuación estelar de este festival sea el cierre del mismo, el día 21, con el grupo estadounidense de R&B, soul y funk Kool & the Gang, la banda mas "sampleada" de todos los tiempos