Charlamos con el guionista, ahora ligado en exclusiva a Globomedia (MEDIAPRO) donde desarrolla nuevos proyectos: "Si de repente quieren que vuelva la serie, no la haría si no es con mi actual productora, por una cuestión de agradecimiento". También valora la posición actual del guionista en televisión: "Que alguien se haga llamar showrunner no significa que lo sea. En el nivel de producción de aquí, es muy difícil"