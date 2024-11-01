edición general
24 meneos
25 clics
Javier Milei se hunde en las encuestas y queda entre los peores valorados de América Latina

Javier Milei se hunde en las encuestas y queda entre los peores valorados de América Latina

Milei atraviesa su momento de mayor debilidad frente a la opinión pública regional según los datos más recientes. La última encuesta de CB Global Data revela que el mandatario argentino cayó al puesto 16 de 18, con una aprobación de apenas el 34,8%. Este retroceso sostenido marca un agotamiento del fenómeno libertario tras cuatro meses consecutivos de caída.

| etiquetas: milei , liderazgo menguante
21 3 0 K 140 actualidad
11 comentarios
21 3 0 K 140 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Pues no sé de que se quejan si ahora pueden comer carne de burro
0 K 20
sotillo #6 sotillo
#3 Tampoco creo que le importe a nadie, ahora es más popular el ratón con bicho, pobres argentinos, tienen una gran tarea por delante
0 K 10
#1 Marisadoro
Persiguiendo a Delcy  media
0 K 19
#7 Marisadoro
#5 Son encuestas diferentes, aunque con conclusiones semejantes.
0 K 19
pepel #8 pepel
#7 Es la misma realidad. lamentable para los argentinos.
0 K 18
mariKarmo #9 mariKarmo
Pues sí que está contenta la gente, carajo.
0 K 12
Battlestar #10 Battlestar
Nada como vivirlo como para aprender la lección.
Estaban desesperados, tan desesperados que decidieron poner un loco al timón, puedo entenderlo, cuando te estás quemando esa ventana se le empiezan a poner ojos de salida de emergencia.

Ahora ya saben como les va con el loco, pues oye, en las próximas elecciones, que decidan.
0 K 10
Extratenestre #2 Extratenestre
Filete Stone no aprueba este envio{troll}
0 K 9
neiviMuubs #4 neiviMuubs
Me sabe mal por los argentinos, porque ni me puedo imaginar lo desesperados que andan para aupar a un señor que ya sabian que hablaba con los clones de su perro muerto y que deja al Trump en comparación a la altura de un señor culto y refinado.
0 K 8
#11 AlexGuevara
Esto no va a quedar así

José Ramón Rallo calentando ya en la banda
0 K 7

menéame