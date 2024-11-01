Javier Milei se hunde en las encuestas y queda entre los peores valorados de América Latina

Milei atraviesa su momento de mayor debilidad frente a la opinión pública regional según los datos más recientes. La última encuesta de CB Global Data revela que el mandatario argentino cayó al puesto 16 de 18, con una aprobación de apenas el 34,8%. Este retroceso sostenido marca un agotamiento del fenómeno libertario tras cuatro meses consecutivos de caída.