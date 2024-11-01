Javier Milei se hunde en las encuestas y queda entre los peores valorados de América Latina

Milei atraviesa su momento de mayor debilidad frente a la opinión pública regional según los datos más recientes. La última encuesta de CB Global Data revela que el mandatario argentino cayó al puesto 16 de 18, con una aprobación de apenas el 34,8%. Este retroceso sostenido marca un agotamiento del fenómeno libertario tras cuatro meses consecutivos de caída.
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Estaban desesperados, tan desesperados que decidieron poner un loco al timón, puedo entenderlo, cuando te estás quemando esa ventana se le empiezan a poner ojos de salida de emergencia.
Ahora ya saben como les va con el loco, pues oye, en las próximas elecciones, que decidan.
José Ramón Rallo calentando ya en la banda