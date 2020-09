Javier Cavanilles: "La teoría de la conspiración es un virus oportunista"

El periodista Javier Cavanilles (València, 1969) lleva media vida observando e investigando el fenómeno de la conspiranoia. Cavanilles, redactor jefe de la revista Plaza y máximo responsable del podcast Más allá (pero no tanto), ya se enfrentaba a los bulos de Iker Jiménez y sus discípulos cuando aún no existían las redes sociales. Autor del libro Los caras de Bélmez, Cava no acostumbra a dejar títere con cabeza. "La mayor fábrica de bulos en España es la editorial Planeta", dice antes de enchufar la grabadora.