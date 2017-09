Javier Cárdenas, el enemigo de la cultura

Uno de los propósitos fundacionales de este blog es la lucha contra la ignorancia. No sé si tengo éxito, pero al menos ese es uno de los propósitos. Por eso me apena y me enfada ver a gente que en lugar de reconocer su ignorancia intenta intimidar y acosar al que sabe. Peor aún es la preocupación que tengo porque estemos evolucionando a una sociedad que no respeta la cultura y la verdad frente a la ignorancia y las malas formas.