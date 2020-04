Jared Kushner habla sobre el coronavirus y provoca una reacción airada por un comentario (eng)

Su aparición que provocó una reacción airada cuando se refirió a la reserva nacional de suministros médicos como "nuestra reserva" y no perteneciente a los estados.Kushner, el yerno del presidente que no suele hacer apariciones públicas, ha estado en el grupo de trabajo del coronavirus. Los críticos se abalanzaron sobre los comentarios de Kushner. "Es para el pueblo estadounidense ... ¡como nos asegura el PROPIO sitio web de existencias nacionales estratégicas del gobierno federal!" dijo el ex jefe de ética de la Casa Blanca, Walter Shaub.