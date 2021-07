Jardín Botánico de Kirstenbosch, el más grande de África en Ciudad del Cabo

Uno de los lugares imprescindibles que hay que conocer si estamos de visita por Ciudad del Cabo (Sudáfrica) es el Jardín Botánico de Kirstenbosch. Incluso para aquellos que no son muy “fans” de este tipo de sitios os aseguramos que su visita no os defraudara, no obstante Kirstenbosch es el Jardín Botánico más grande de África y uno de los más bonitos del Mundo, además es el único a día de hoy declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.