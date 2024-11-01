Japón tiene el trabajo, pero le faltan los trabajadores. Así que ellos ya están pagando hasta 6.000 euros por ir allí

Japón necesita trabajadores extranjeros con urgencia. Pero su sistema de contratación para extranjeros vive una curiosa paradoja: el país necesita a esos extranjeros, pero les cobra un dineral y les pone innumerables trabas para ir a trabajar. No es el gobierno quien les cobra por trabajar, sino una red de agencias intermediarias en el reclutamiento que se llevan una buena comisión antes de que el trabajador pise siquiera suelo japonés. El 85% de los trabajadores extranjeros que llega a Japón lo hace a través de algún tipo de intermediario.