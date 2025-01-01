edición general
5 meneos
12 clics
Japón pierde casi 1 millón de habitantes en un año, el mayor descenso de población en más de medio siglo

Japón pierde casi 1 millón de habitantes en un año, el mayor descenso de población en más de medio siglo

Los esfuerzos para revertir la caída de las tasas de natalidad entre las mujeres japonesas han tenido poco impacto hasta el momento. El año pasado se registraron en Japón casi un millón más de muertes que de nacimientos, lo que provocó el mayor descenso anual de población en la nación asiática desde que comenzaron las estadísticas gubernamentales en 1968. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, ha descrito la crisis demográfica de su país por el envejecimiento de la población

| etiquetas: japón , perdida , habitantes , población , siglo , demografía
5 0 0 K 61 actualidad
4 comentarios
5 0 0 K 61 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Sin inmigrantes ni escarceos amorosos,muy lejos no van a llegar.
0 K 20
nemeame #3 nemeame
Quien lo iba a decir, tener sexo con tentáculos no ayuda a la procreación :troll:
0 K 9
#4 gotxi85
#3 Creo que no ves los documentales sobre Japón adecuados xD
0 K 6

menéame