Japón no logra despertar de una pesadilla que amenaza con hundir su economía más allá de la 'japonización'

La economía de Japón lleva tocada casi tres décadas marcadas por un crecimiento muy bajo y la constante amenaza de la deflación (enfermedad conocida como 'japonización'). No obstante, los japoneses parecen haberse acostumbrado esta nueva normalidad. A lo que no están acostumbrados es a lo que podría estar por venir. La economía nipona se hundió un 6,3% en el último trimestre de 2019 y lo que se esperaba que fuera un tropezón podría convertirse en una recesión total. Una economía ya debilitada no para de recibir golpes: guerra comercial, subidas