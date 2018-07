Cada año alrededor de 30.000 personas visitan la localidad japonesa de Iga para asistir al festival ninja por excelencia del país: el Iga Ueno Ninja Festa. No obstante, esta ciudad de 100.000 habitantes está considerada la cuna de los shinobi, los conocidos guerreros ninja. Sin embargo, también cada año se enfrentan a un problema creciente: no hay ninjas. En Japón ya no hay ninjas. O casi.