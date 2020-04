Japón elaborará un plan para que sus pilotos puedan responder ante un ovni (ENG)

El Ministerio de Defensa de Japón elaborará un plan para que los pilotos de las Fuerzas de Autodefensa del país asiático puedan responder ante un objeto volador no identificado (ovni). kono Taro, ministro de Defensa nipón, dijo en rueda de prensa que no cree en los ovnis, afirmando que hasta el momento sus militares no han detectado ninguno. No obstante, aseguró que su país estará preparado para dicho escenario.