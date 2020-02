Japón confirmó su primera víctima mortal con el coronavirus

Una mujer de más de 80 años fue reportada como la primera víctima mortal del coronavirus en Japón, según confirmó este jueves el ministro de Salud nipón. Las autoridades, no obstante, no aclararon si la nueva cepa brotada en China fue la causa de la muerte. “La relación entre el nuevo coronavirus y la muerte de la persona todavía no está clara”, dijo el ministro Katsunobu Kato. Pero subrayó: “Es la primera muerte de una persona con un diagnóstico positivo (por el virus)”.