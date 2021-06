Japón busca acelerar el desarrollo de vacunas [EN]

El profesor Ishii Ken, experto en desarrollo de vacunas del Instituto de Ciencia Médica de la Univ. de Tokio, dice que la investigación de la vacuna en Japón no es de peor calidad que en otros sitios, y empezó pronto, pero el país se quedó atrás porque no fue capaz de unificar su respuesta. "[...] El proceso de la investigación al desarrollo por las farmacéuticas no fue bien, y el presupuesto nacional para preparar la infraestructura [...] fue insuficiente. El nivel de urgencia más bajo que en otros países puede haber[lo] influenciado[...]"