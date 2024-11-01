Japón bate el récord mundial de personas mayores de 100 años (con una abrumadora mayoría de mujeres)

El número de personas de 100 años o más en Japón alcanzó un récord de casi 100.000, anunció el gobierno. Con 99.763 centenarios en septiembre, Japón logró un nuevo récord por 55° año consecutivo, indicó el ministerio de Salud. De ese total, las mujeres representan un abrumador 88%. El ministro de Salud, Takamaro Fukoka, felicitó a las 87.784 mujeres y 11.979 hombres centenarios por su longevidad y expresó su gratitud "por sus muchos años de contribución al desarrollo de la sociedad". Japón tiene la esperanza de vida más alta del mundo.