Jamón ibérico: una lucha de gigantes

El consumidor debe saber que tiene un 75% de posibilidades de que el jamón ibérico de bellota que le venden, ni es ibérico ni es de bellota. Esto no ocurriría si los ganaderos e industriales no tuviesen tanta avaricia para ganar dinero con el engaño, y por supuesto a costa de defraudar a los consumidores, a la marca España, a prostituir el nombre y el prestigio de un producto único como es el jamón ibérico de bellota, e indirectamente contribuye a degradar y a no conservar un ecosistema tan frágil como es la dehesa.