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James Rhodes quiere ayudar a Noelia antes de su eutanasia: "Estoy dispuesto a ofrecer lo que esté a mi alcance, sin importar el costo"

"te pido que seas valiente una última vez"

| etiquetas: james rhodes , eutanasia , noelia
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7 comentarios
2 1 5 K -31 actualidad
Herumel #7 Herumel
#5 Los ricos todo lo arreglan con lo único que tienen.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
sí, la está llamando cobarde por la cara, porque él es James Rhodes... eres un ser tan despreciable, James!
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos *
Que la dejéis en paz, sunormales.

Con los viejos del COVID o con los curas violadores no sois tan insistentes.
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Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Que puta manía de meterse en la vida de los demás. Luego a ellos no les hace ni puta gracia cuando se mete alguien en la suya.
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#3 UserNotFound_164
Podría dar la ayuda a toda esa gente anónima que la pide y nadie se la da.

Ah perdón, que es gente anónima y no le da la publicidad que busca
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LostWords #6 LostWords
Menudo ofrecimiento.
Primero, que es tarde, no, lo siguiente. Es como decirle que a 10 pasos de completar tu maratón que le ofreces agua y una tumbona en un hotel de lujo si lo dejas. Eso al principio tenía sentido, ahora mejor te callas y la dejas en paz con sus decisiones.

Segundo, te animas a hacerlo porque seguro que no esperas que tras este largo camino lleno de dolor, ella no va a cambiar de opinión, pero si que consigue publicidad gratuita. Pon 5 millones encima de la mesa para su tratamiento en USA y hablamos.
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menéame