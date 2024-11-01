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James Rhodes quiere ayudar a Noelia antes de su eutanasia: "Estoy dispuesto a ofrecer lo que esté a mi alcance, sin importar el costo"
"te pido que seas valiente una última vez"
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:
james rhodes
,
eutanasia
,
noelia
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#5
Ihzan
#0
www.meneame.net/story/pianista-james-rhodes-ofrece-pagar-gastos-medico
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#7
Herumel
#5
Los ricos
todo
lo arreglan con lo único que tienen.
0
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#1
YSiguesLeyendo
sí, la está llamando cobarde por la cara, porque él es James Rhodes... eres un ser tan despreciable, James!
2
K
31
#2
cenutrios_unidos
*
Que la dejéis en paz, sunormales.
Con los viejos del COVID o con los curas violadores no sois tan insistentes.
1
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#4
Cometeunzullo
Que puta manía de meterse en la vida de los demás. Luego a ellos no les hace ni puta gracia cuando se mete alguien en la suya.
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K
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#3
UserNotFound_164
Podría dar la ayuda a toda esa gente anónima que la pide y nadie se la da.
Ah perdón, que es gente anónima y no le da la publicidad que busca
1
K
15
#6
LostWords
Menudo ofrecimiento.
Primero, que es tarde, no, lo siguiente. Es como decirle que a 10 pasos de completar tu maratón que le ofreces agua y una tumbona en un hotel de lujo si lo dejas. Eso al principio tenía sentido, ahora mejor te callas y la dejas en paz con sus decisiones.
Segundo, te animas a hacerlo porque seguro que no esperas que tras este largo camino lleno de dolor, ella no va a cambiar de opinión, pero si que consigue publicidad gratuita. Pon 5 millones encima de la mesa para su tratamiento en USA y hablamos.
0
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Con los viejos del COVID o con los curas violadores no sois tan insistentes.
Ah perdón, que es gente anónima y no le da la publicidad que busca
Primero, que es tarde, no, lo siguiente. Es como decirle que a 10 pasos de completar tu maratón que le ofreces agua y una tumbona en un hotel de lujo si lo dejas. Eso al principio tenía sentido, ahora mejor te callas y la dejas en paz con sus decisiones.
Segundo, te animas a hacerlo porque seguro que no esperas que tras este largo camino lleno de dolor, ella no va a cambiar de opinión, pero si que consigue publicidad gratuita. Pon 5 millones encima de la mesa para su tratamiento en USA y hablamos.