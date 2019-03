Jair Bolsonaro: el vídeo "obsceno" que publicó el presidente de Brasil para criticar los carnavales

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desató una gran controversia después de publicar un video de dos hombres realizando actos sexuales explícitos durante una fiesta callejera. En la grabación, que Twitter ocultó con una opción de visualización restringida al considerarse sensible para algunos usuarios, se ve cómo un hombre orina sobre la cabeza de otro joven semidesnudo en plena calle, entre otros actos. Muchos calificaron de "obsceno" el video. "No me siento cómodo mostrando esto", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter el martes