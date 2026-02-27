edición general
Jaime Mayor Oreja: «el Parlamento Europeo está obsesionado con el triunfo de la cultura woke»

La iglesia como institución pública ha desaparecido del debate público, en mi opinión exageradamente, desde hace tiempo. Pero el desorden que existe es precisamente porque esa cultura woke no ofrece nada, solo destruye. Destruye los fundamentos cristianos de nuestra sociedad. Si la iglesia ha apoyado la vida, hay que apoyar el aborto; si ha dicho que no a la eutanasia, hay que decir sí a la eutanasia; si no hay una doctrina entre hombre y mujer, hay que llevar el género como un elemento dominante. Es destructiva, es obsesiva.

mmlv #5 mmlv
¿Todavía sigue por ahí esta repugnante momia franquista?
3 K 45
#3 davidvsgoliat
Claro, y como los woke dicen "no a los ciras pederastas", pasa lo que pasa.
2 K 30
meroespectador #8 meroespectador
¡¡¡Calla la boca viejo fascista!!!.  media
1 K 22
jm22381 #2 jm22381
Señora, qué si quiere bolsa!
0 K 20
rogerius #1 rogerius *
Un reaccionario llama reaccionario al mundo. :palm:
0 K 19
#7 XXguiriXX
Que se actualice, los woke y lo antiwoke ya no existe. Ahora son antisemioles y demás fauna.
0 K 16
ewok #4 ewok
Hubo una época de extremada placidez, pero hay gente que aborta tras vivir en pecado, incluso pretende llegar a presidenta de algo. Hay gente que quiere destruír el vínculo del matrimonio y se divorcian varias veces, los muy destructivos. Los wokes de esos hasta se infliltran en PPVox, en complot, para destruír.
0 K 12
#9 DenisseJoel
Lo dice un tipo que apoya un genocidio en el que están matando cristianos. Y que apoyó una dictadura en la que se ejecutaba a los cristianos por seguir las enseñanzas de Jesús.
0 K 10
#6 Eukherio
Así que para Mayor Oreja lo woke son los abortos, la eutanasia y la igualdad de género. Para que luego digan que la palabra no se ha sobreutilizado.

¿Usted no ve el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual como un avance en derechos humanos?

—No, lo veo como una pérdida, una obsesión enfermiza de destrucción de lo existente. Hoy, el que no defienda la moda dominante es un fundamentalista. Y hay que discernir. Hay cosas nuevas que son buenas y otras que son malas. El aborto se ha

…   » ver todo el comentario
0 K 8
SuperBuker #10 SuperBuker
Jaime, querido, aburres a las ovejas.
0 K 6

