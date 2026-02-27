Jaime Mayor Oreja: «el Parlamento Europeo está obsesionado con el triunfo de la cultura woke»

La iglesia como institución pública ha desaparecido del debate público, en mi opinión exageradamente, desde hace tiempo. Pero el desorden que existe es precisamente porque esa cultura woke no ofrece nada, solo destruye. Destruye los fundamentos cristianos de nuestra sociedad. Si la iglesia ha apoyado la vida, hay que apoyar el aborto; si ha dicho que no a la eutanasia, hay que decir sí a la eutanasia; si no hay una doctrina entre hombre y mujer, hay que llevar el género como un elemento dominante. Es destructiva, es obsesiva.
¿Usted no ve el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual como un avance en derechos humanos?
—No, lo veo como una pérdida, una obsesión enfermiza de destrucción de lo existente. Hoy, el que no defienda la moda dominante es un fundamentalista. Y hay que discernir. Hay cosas nuevas que son buenas y otras que son malas. El aborto se ha
