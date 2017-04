Jaeger-LeCoultre rinde tributo a su cámara Compass en Cannes  

Este año “The Art of Behind the Scenes”, exhibición fotográfica organizada por Jaeger-LeCoultre en Cannes, presenta una serie de fotografías que se tomaron en la época de entreguerras con la cámara Compass. Diseñada por el inglés Noel Pemberton-Billing para Jaeger-LeCoultre, la cámara es lo suficientemente pequeña para caber en una caja de cerillas (70 x 57 x 32mm), una joya de aluminio sólido y un testimonio de la capacidad técnica y tecnológica de la manufactura. Esta cámara produce imágenes que impresionaron en la época por su nitidez.