Jacinda Ardern sugiere que la líder de la oposición Judith Collins es una 'Karen' [EN]

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, sugirió que su homólogo del partido de oposición podría llamarse "Karen" durante un feroz debate en el parlamento sobre las leyes que rigen el discurso del odio. Ardern dijo que no estaba de acuerdo con "la declaración del miembro [Collins] en Twitter de que de alguna manera se volverá ilegal llamar a alguien 'Karen'". "Eso es absolutamente incorrecto, y me disculpo, eso significa que estas leyes no protegerán a ese miembro [Collins] de tal ofensa".