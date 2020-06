00:00 Jesu, meine Freude 01:09 Es ist nun nichts Verdammliches 03:23 Unter deinen Schirmen 04:34 Denn das Gesetz Romans 05:23 Trotz dem alten Drachen 07:17 Ihr aber seid nicht fleischlich 09:38 Weg, weg mit allen Schätzen 10:40 So aber Christus in euch ist 12:34 Gute Nacht, o Wesen 16:22 So nun der Geist 17:30 Weicht, ihr Trauergeister