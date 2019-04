Aquí hay un oxímoron: el sionismo y la izquierda. Estos son dos valores en conflicto que ya no se pueden mantener simultáneamente. Esta es la razón más importante de la erosión de la izquierda israelí que ha llegado a su punto más bajo actual. Si sigues siendo sionista ya no puedes ser de la izquierda, si eres de la izquierda ya no puedes ser sionista. Ya no hay manera de salvar el abismo que se ha abierto entre estos dos valores.