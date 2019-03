Las izquierdas ante la catástrofe: Green New Deal o revolución ecosocial

A pesar de toda la evidencia científica sobre la crisis ecológica, el conjunto de las fuerzas políticas sigue mirando hacia otro lado como si no pasara nada. La mejor ciencia disponible constata que la catástrofe ecológica no es algo que esté por llegar, sino una realidad con la que convivimos, aunque todavía no seamos o no queramos ser conscientes de ello. Esta es la gran verdad incómoda que la ciencia lleva décadas advirtiéndonos, pero que negamos una y otra vez.