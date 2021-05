La izquierda y la seguridad

De momento, mientras discutimos esto y nos hacemos las mil zancadillas propias de cualquier debate en la izquierda, un consejo para todos: vamos a intentar no echar la bronquita y a insultar a quien busca seguridades donde pueda encontrarlas o donde crea (ilusoriamente, quiero creer) que las pueda hallar. Porque de lo que la gente está harta es de que la izquierda le eche la bronca. No piden mucho. Vamos a no llamar fascistas a gente que nos votaba y que dicen las encuestas que lo va a dejar de hacer porque, creo, solo busca seguridad.