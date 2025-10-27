edición general
La izquierda se enfrenta a su némesis

La izquierda es muy eficaz y logra que la conversación pública gire en torno a los temas que introduce y fabrica; y la derecha es incapaz de que prevalezca su enfoque sobre los temas que propone la izquierda. La izquierda entiende la dinámica de la guerra de posición: no discute ni parlamenta; traslada a la opinión pública una versión y la repite machaconamente hasta construir un marco mental. Lo tiene más fácil que la derecha porque jamás abandonó las trincheras de la educación, la cultura y la propaganda.

HeilHynkel
la izquierda es muy eficaz y logra que la conversación pública gire en torno a los temas que introduce y fabrica; y la derecha es incapaz de que prevalezca su enfoque sobre los temas que propone la izquierda.

Por eso la derecha se centra en el odio y los bulos.
JGG
#1 Me resulta curioso el relato del odio. Parece cambiar según el punto de vista del observador, porque desde el mio el odio lo veo instalado en la izquierda.
HeilHynkel
#2

Los negros te odian, los wokes te odian, los moros de odian, las mujeres de odian, los pobres te odian, la gente que paga impuestos te odia.
Albarkas
"El Mundo" y sus mierdas.
Una vez más.
angelitoMagno
Bueno, habrá mucha gente de izquierda que piense que esa descripción que hace de la izquierda es bastante ridícula.

Pero se agradece que el artículo diga que ahora la derecha hace lo mismo. En efecto, se agradece que alguien de derechas reconozca que la "nueva derecha" ni discute, ni parlamenta, solo busca crear opinión pública y construir relato.
Nachodemieres
Jajajajajaja, del artículo:"los partidos de derecha surgen del parlamentarismo ", la VERDAD AP o sea PP y CDS o sea lo que aquí llamamos centro político partidos fundados y dirigidos durante décadas por ministros,procuradores alcaldes franquistas y Suárez Secretario General del Movimiento Nacional. Vaya huevazos los periodistas y periódicos de la derechusma nacional se creen que todos somos gilipollas y sin memoria. Debe ser el parlamentarismo de cuneta, destierro vo garrote vil.
