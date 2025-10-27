La izquierda se enfrenta a su némesis

La izquierda es muy eficaz y logra que la conversación pública gire en torno a los temas que introduce y fabrica; y la derecha es incapaz de que prevalezca su enfoque sobre los temas que propone la izquierda. La izquierda entiende la dinámica de la guerra de posición: no discute ni parlamenta; traslada a la opinión pública una versión y la repite machaconamente hasta construir un marco mental. Lo tiene más fácil que la derecha porque jamás abandonó las trincheras de la educación, la cultura y la propaganda.
| etiquetas: izquierda , socialistas , derecha , ideología
Por eso la derecha se centra en el odio y los bulos.
Los negros te odian, los wokes te odian, los moros de odian, las mujeres de odian, los pobres te odian, la gente que paga impuestos te odia.
Una vez más.
Pero se agradece que el artículo diga que ahora la derecha hace lo mismo. En efecto, se agradece que alguien de derechas reconozca que la "nueva derecha" ni discute, ni parlamenta, solo busca crear opinión pública y construir relato.