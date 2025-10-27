La izquierda se enfrenta a su némesis

La izquierda es muy eficaz y logra que la conversación pública gire en torno a los temas que introduce y fabrica; y la derecha es incapaz de que prevalezca su enfoque sobre los temas que propone la izquierda. La izquierda entiende la dinámica de la guerra de posición: no discute ni parlamenta; traslada a la opinión pública una versión y la repite machaconamente hasta construir un marco mental. Lo tiene más fácil que la derecha porque jamás abandonó las trincheras de la educación, la cultura y la propaganda.