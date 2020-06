La izquierda blanca, y su antirracismo de conveniencia

Y de repente me despierto una mañana, parece que estoy en una realidad paralela; la blanquitud española se vuelve sensible a las agresiones policiales, pero ojo, sólo están sensibles a las agresiones policiales en EEUU. Dónde estabais vosotros todo este tiempo, cuando los no blancos estábamos denunciando las agresiones racistas policiales y estructurales en España? Ya os lo digo yo dónde estabais, estabais mirando al otro lado, diciendo que eran "casos aislados" y en muchísimos casos llamándonos exagerados... Así que os diré todas las veces que