La izquierda y la basura

Confieso con un poco de vergüenza que desde hace años no veo la televisión y que, cuando la he visto, lo he hecho desde fuera, por disciplina antropológica y con la fascinación del neófito. Así que me he enterado solo de refilón del affaire “Sálvame” y de la gloriosa intervención de Jorge Javier Vázquez. Pero he leído algunos tuits y algunos textos alineados con la izquierda en la que me reconozco que me obligan a aceptar la importancia política y social de ese espacio televisivo y del antagonismo escenificado en él estos últimos días.