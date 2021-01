Iván Redondo, director de Gabinete de Presidencia, da positivo en Covid-19 y permanecerá aislado

El director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, ha dado positivo en Covid-19 este lunes y, como marca el protocolo, permanecerá aislado. Redondo se encuentra bien y no tiene síntomas, según ha informado Moncloa, que ha añadido que el director de Gabinete de la Presidencia no ha habido contactos estrechos profesionales en las últimas 48 horas. Asimismo, la Secretaría de Estado de Comunicación ha indicado que los servicios médicos de Moncloa no han detectado ninguna otra incidencia.