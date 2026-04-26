edición general
1 meneos
28 clics

A Iván Barrasa le dijeron que acabaría mendigando y a Jorge Branger lo expulsaron del instituto: ahora rozan el éxito

La publicación los ha incluido entre los menores de 30 años que están transformando el mundo empresarial sin que su proyecto haya visto la luz.

| etiquetas: forbes , jovenes , barrasa , madrid , emprendimiento
1 0 0 K 6 tecnología
2 comentarios
1 0 0 K 6 tecnología
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Sesgo del superviviente.
0 K 16
#2 Toniete_machin
El roze no da dinero
0 K 6

menéame