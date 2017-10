IU-Ganemos Valdepeñas “Lo que está pasando en Educación es un problema de organización y previsión de la JCCM”

Tras más de tres semanas desde el inicio de curso todavía, a día de hoy, hay cientos de plazas sin cubrir, “296” según la Consejería de Educación. Lo que no dice el Gobierno de la Junta es cuántos de esos interinos que no aparecen, o que no “quieren trabajar” como algunos dicen, son interinos a los que se les llama a media jornada (que no es el peor de los casos), sino a los que se les ofrece un tercio o dos quintos de jornada. Que renuncian porque tienen que poner dinero para trabajar, que se van a otras comunidades donde les pagan el verano..