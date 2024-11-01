IU Andalucía cierra este lunes el plazo para presentarse a sus primarias para ser candidato a la Junta

IU Andalucía cierra el lunes el plazo de presentación de candidaturas de primarias para elegir a quien aspiraría a la presidencia de la Junta que tocarían en torno al mes de junio de 2026. La federación de izquierdas aspira a reeditar la fórmula de Por Andalucía, la marca con la que Podemos, IU, Más País Andalucía --actualmente referenciada en Movimiento Sumar--, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo concurrieron a los comicios de 2022.