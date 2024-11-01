Itzik Horn, padre de uno de los rehenes en manos de Hamás: "No me creeré su liberación hasta que esté subido al coche de Cruz Roja"

"Para alguien como yo —que vivió la dictadura militar en Argentina, donde de los 30.000 desaparecidos casi ninguno volvió con vida— escuchar que tus hijos están secuestrados es una sensación que no le deseo ni a mi peor enemigo". Así describe Itzik Horn a 20minutos cómo se sintió al enterarse de que Hamás, después de haber lanzado el 7 de octubre de 2023 el mayor ataque de toda su historia por aire, mar y tierra contra Israel, también había tomado como rehenes a sus hijos Iair y Eitan. Tras más de 500 días sin saber nada de ellos, Iair fue libe