Itzik Horn, padre de uno de los rehenes en manos de Hamás: "No me creeré su liberación hasta que esté subido al coche de Cruz Roja"

"Para alguien como yo —que vivió la dictadura militar en Argentina, donde de los 30.000 desaparecidos casi ninguno volvió con vida— escuchar que tus hijos están secuestrados es una sensación que no le deseo ni a mi peor enemigo". Así describe Itzik Horn a 20minutos cómo se sintió al enterarse de que Hamás, después de haber lanzado el 7 de octubre de 2023 el mayor ataque de toda su historia por aire, mar y tierra contra Israel, también había tomado como rehenes a sus hijos Iair y Eitan. Tras más de 500 días sin saber nada de ellos, Iair fue libe
| etiquetas: gaza , israel , bombardeos , guerra
Hamás fue fundado en 1987 como una escisión de los Hermanos Musulmanes durante la Primera Intifada. Su brazo social, Mujama al-Islamiya, recibió en los años 70 y 80 apoyo indirecto de Israel, según reconocieron antiguos funcionarios israelíes. El objetivo era debilitar a la OLP (Organización para la Liberación de Palestina), de orientación laica y nacionalista. El general israelí Yitzhak Segev admitió haber financiado actividades sociales islámicas en Gaza.… » ver todo el comentario
Por un lado, resulta un alivio para las familias de los rehenes saber que están con vida. "Pero ver las condiciones en las que están te produce pánico, miedo y odio", expresa antes de asegurar que al mundo solo parece preocuparle la vida de los palestinos que están muriendo en Gaza. "¿Acaso hay dos tipos de derechos humanos? ¿Unos para los palestinos y otros para los judíos? ¿El mundo no ve lo que hace Hamás cuando roba los camiones de ayuda
