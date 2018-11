No se puede hacer espectáculo con un despido. Y menos desde una televisión pública en un país al mando de un gobierno socialista. Y anunciar el despido en un informativo. Tras profundizar en el tema en las redes me he quedado de piedra. Parece el argumento de un episodio de Paquita Salas. Y si alguien dice que está pactado, tanto peor.