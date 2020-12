itch.io ofrece un bundle con 29 indies futuristas y critica a Cyberpunk 2077

El bundle no solo recoge una selección de videojuegos de temática cyberpunk, sino también una crítica voraz al juego de los polacos de CD Projekt. El tremendo éxito de Cyberpunk 2077 a todos los niveles no está pasando inadvertido para prácticamente nadie, pero hay medios donde no se olvidan los problemas acontecidos durante su desarrollo. Uno de ellos es el impopular crunch, el cual desde CD Projekt no solo no han ocultado, sino también justificado y blanqueado, algo a lo que desde la industria independiente quieren contraatacar.