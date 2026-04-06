Italianos consiguen realizar la exéresis de un tumor de colon a un paciente despierto, usando hipnosis [ITA]

Italianos del hospital de Turín han conseguido extraer el tumor de colon derecho a un paciente septuagenario sin necesidad de recurrir a la anestesia general, empleando sólo anestesia locorregional e hipnosis.
| etiquetas: italia , turin , colon , cirugia , anestesia , hipnosis
La anestesia locorregional consiste en inyectar anestésicos locales cerca de nervios específicos para bloquear el dolor en una región concreta del cuerpo.
Evitar el uso de la anestesia general con los riesgos que lleva aparejada es un logro inmenso.
La locorregional es local, la general te deprime el sistema respiratorio y requiere que te intuben y ventilen en la gran mayoría de casos.
La locorregional se emplea en cirugía menor, la general en cirugía mayor.
La locorregional usa fármacos como mepivacaína o ropivacaína vía intradural o perineural, etc... La general usa sedantes inhalatorios o intravenosos como propofol.
Nada que ver una cosa con la otra en definitiva.
Lo que se hace en un centro de salud es anestesia locorregional, por ejemplo.
"Tumor de colon extirpado con el paciente despierto y bajo hipnosis" no es lo mismo que USANDO hipnosis.
Pd: ojalá funcione, mis padres lo padecieron y sólo mi madre lo superó.