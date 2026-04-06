edición general
4 meneos
12 clics
Italianos consiguen realizar la exéresis de un tumor de colon a un paciente despierto, usando hipnosis [ITA]

Italianos consiguen realizar la exéresis de un tumor de colon a un paciente despierto, usando hipnosis [ITA]

Italianos del hospital de Turín han conseguido extraer el tumor de colon derecho a un paciente septuagenario sin necesidad de recurrir a la anestesia general, empleando sólo anestesia locorregional e hipnosis.

| etiquetas: italia , turin , colon , cirugia , anestesia , hipnosis
4 0 6 K 8 cultura
18 comentarios
4 0 6 K 8 cultura
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Sensacionalismo a tope.
La anestesia locorregional consiste en inyectar anestésicos locales cerca de nervios específicos para bloquear el dolor en una región concreta del cuerpo.
3 K 60
#5 Maldito
#2 ¿Donde dicen no hayan usado anestesia?
1 K 30
javierchiclana #7 javierchiclana *
#5 En el titular sólo dice hipnosis... que no habrá hecho una mierd@.
0 K 19
#9 Maldito
#7 Dice despierto gracias a la hipnosis. No lo veo sensacionalista ya que es cierto y desde luego es un logro muy importante. Que haya anestesia local se dice en la entradilla.
1 K 30
javierchiclana #11 javierchiclana *
#8 #9 La hipnosis es una pseudociencia. En el titular sólo mencionan el placebo cuando el trabajo lo ha hecho la anestesia localizada. arxiu-web.upf.edu/infopseudociencia/hipnosis/index.html
0 K 19
#15 Maldito
#11 Buena parte de lo que se conoce cómo hipnósis es pseudociencia pero si algunas cosas en las que está demostrado que sirve para entrar en estados de concentración. Básicamente han combinado el uso de la anestesia para que el paciente no sienta dolor con mantenerlo concentrado en un punto para que no se mueva.
Evitar el uso de la anestesia general con los riesgos que lleva aparejada es un logro inmenso.
0 K 10
javierchiclana #16 javierchiclana
#15 El logro es haberlo hecho con anestesia local.
1 K 29
#6 Leclercia_adecarboxylata *
#2 Hablamos de que no han usado anestesia general que dista mucho de la locorregional.

La locorregional es local, la general te deprime el sistema respiratorio y requiere que te intuben y ventilen en la gran mayoría de casos.

La locorregional se emplea en cirugía menor, la general en cirugía mayor.

La locorregional usa fármacos como mepivacaína o ropivacaína vía intradural o perineural, etc... La general usa sedantes inhalatorios o intravenosos como propofol.

Nada que ver una cosa con la otra en definitiva.
2 K 49
#18 Leclercia_adecarboxylata
#17 Bueno, y eso es un logro. No tener que recurrir a la anestesia general en una cirugía mayor.
0 K 20
#13 Leclercia_adecarboxylata *
#10 La anestesia locorregional no duerme, repito, no duerme.

Lo que se hace en un centro de salud es anestesia locorregional, por ejemplo.
0 K 20
#14 Leclercia_adecarboxylata
#12 Para que estuviese bajo hipnosis han tenido que usar hipnosis.
0 K 20
FueraSionistasdeMeneame #17 FueraSionistasdeMeneame
#14 Estás dando a entender que la hipnosis se ha usado como sedante cuando es justo al revés, se ha usado para mantener el estado de consciencia/despierto como placebo para no alterar el paciente.
0 K 11
javierchiclana #3 javierchiclana
En la entradilla desmiente el titular :shit:
0 K 19
#8 Leclercia_adecarboxylata
#3 ¿Dónde? ¿En qué se contradice?
0 K 20
#10 salvados26
#8 en que el titular de la noticia da a entender que estaba totalmente despierto y no habla para nada de que usaron anestesia locorregional.
0 K 6
FueraSionistasdeMeneame #12 FueraSionistasdeMeneame *
#8 Has hecho una traducción de mierda del titular totalmente sensacionalista/microblogging
"Tumor de colon extirpado con el paciente despierto y bajo hipnosis" no es lo mismo que USANDO hipnosis.
0 K 11
gelatti #1 gelatti
Colon derecho? Hay colon izquierdo?

Pd: ojalá funcione, mis padres lo padecieron y sólo mi madre lo superó.
0 K 10
#4 Leclercia_adecarboxylata
#1 Sí, hay válvula ileocecal, ciego, colon derecho o ascendente, colon transverso, colon izquierdo o descendente, sigma, recto y ano.
1 K 30

menéame