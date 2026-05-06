Femen y Pussy Riot protestan contra el regreso de Rusia a la Bienal de Venecia  

La Bienal de Venecia 2026 inició el miércoles las jornadas de prensa, marcadas por protestas ante el pabellón ruso, que sella el regreso de Moscú tras la invasión de Ucrania en 2022. Activistas de FEMEN y Pussy Riot llevaron a cabo una protesta en Venecia antes de la Bienal de Venecia, utilizando bengalas de humo y consignas para denunciar el regreso de Rusia. La manifestación tuvo lugar mientras los periodistas se reunían antes del inicio del evento, que se celebrará del nueve de mayo al 22 de noviembre, y refleja las tensiones más amplias...
